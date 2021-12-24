أكد عبدالرحيم حمدالله شقيق اللاعب المغربي عبدالرزاق مهاجم نادي الاتحاد الجديد أن الأخير في طريقه إلى جدة للانتظام في تدريبات العميد.

عبدالرحيم يدعم عبدالرزاق حمدالله:

وقال عبدالرحيم عبر حسابه في الإنستجرام: “النمر ذاهب إلى مكانه حيث ينتمي، حظ جيد لك”.

وسيتجه عبدالرزاق من مدينة نيويورك الأمريكية إلى مدينة جدة، حيث من المتوقع وصوله غدًا إلى جدة للانتظام في تدريبات الاتحاد.

الاتحاد ضم نجم النصر السابق كصفقة انتقال حر:

وكان الاتحاد أعلن التعاقد مع عبدالرزاق كصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر يوم 23 نوفمبر الماضي.

يذكر أن النصر كان طالب لاعبه السابق عبدالرزاق بدفع 84 مليون ريال كشرط جزائي، وذلك بعد فسخ العقد معه.

وفاز حمدالله مع النصر بلقب في الدوري السعودي للمحترفين ولقبين في بطولة كأس السوبر المحلي.