تلقى نادي Barcelona الإسباني، صدمة مُدوية، وذلك بعد توديع الفريق لـ بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من نادي بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

خسارة Barcelona بثلاثية تُقصيه من دوري الأبطال

وكان برشلونة خسر من فريق بايرن ميونخ بثلاثية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل البايرن في ألمانيا، حيث تأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال كل من بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي وذهب برشلونة لـ منافسات الدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة تعرض للإصابة في مباراة البايرن، وخرج بعد نصف ساعة من بداية المباراة ضد البايرن، حيث سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة آخر تطورات إصابته.

آخر تطورات إصابة خوردي ألبا

وأضافت الصحيفة أن ألبا يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، ويفضل برشلونة عدم الاعتماد عليه حتى نهاية العام، من أجل أن يكون جاهزًا ويتعافى تمامًا.

ويُعاني ألبا منذ فترة طويلة، ولكنه شارك مع الفريق في الوقت الحرج وسط النتائج المتذبذبة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واحتل Barcelona المركز الثالث في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، ليمنح المركز الثاني لنادي بنفيكا المتأهل مع بايرن ميونخ صاحب المركز الأول.

وكان الإسباني تشافي هيرنانديز تولى تدريب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.