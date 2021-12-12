تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جرائم نشل وسلب في محافظة جدة بمركبتين مسروقتين.

كما تمكنت من استرداد المركبتين المسروقتين.

تفاصيل ضبط عصابة جدة