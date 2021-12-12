تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جرائم نشل وسلب في محافظة جدة بمركبتين مسروقتين.
كما تمكنت من استرداد المركبتين المسروقتين.
تفاصيل ضبط عصابة جدة
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 4 مواطنين ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في عمليات نشل وسلب بمواقع مختلفة من محافظة جدة بمركبتين مسروقتين تم استردادهما وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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