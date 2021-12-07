يحرص المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على أداء تدريبات خاصة بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

عبدالرزاق حمدالله يواصل الاستعداد

ونشر عبدالرزاق حمدالله عدة مقاطع فيديو وصورًا عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، حيث ظهر وهو يؤدي تدريبات خاصة في مدينة نيويورك الأمريكية، وعلق قائلًا: “الاستعداد لخوض تحد جديد”.

ولم يكشف عبدالرزاق حمدالله عن وجهته المقبلة حتى الآن، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإماراتي للمحترفين، بجانب تأكيد بعض وسائل الإعلام أن الأهلي المصري مهتم بضمه.

المهاجم المغربي يودع النصراويين

وأعلن عن إنهاء تعاقده مع المهاجم المغربي، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة بعد الرحيل عن العالمي، وأكدت تقارير احتمالية عودته إلى الأصفر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان حمدالله قد وجه رسالة لجماهير النصر بالأمس رغم فسخ التعاقد معه في 23 نوفمبر الماضي، وتمنى العودة يومًا ما، ليرد زميله السابق بيتروس عليه ويؤكد حزنه على وضع العالمي، ما أثار غضب الجماهير والنقاد.