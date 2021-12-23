أثار النجم عبدالله الخيبري قلق جماهير العالمي بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

عبدالله الخيبري يقلق الجماهير بصورته

ونشر عبدالله الخيبري عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له وهو يوجه التحية إلى جماهير النصر في المدرجات، دون أي تعليق.

وتوقع البعض أن تكون هذه الصورة في إشارة إلى توديع عبدالله الخيبري للجماهير؛ لرحيله عن الفريق، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها تحية منه للجماهير على دعمه بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

وينتهي تعاقد عبدالله الخيبري صاحب الـ25 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية هذا الموسم، ويدخل في يناير المقبل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

وكان وكيل أعمال الخيبري، جراح الظفيري قد نفى مؤخرًا الأنباء المتداولة بشأن وجود خلاف بين اللاعب وإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تقدمت بعرض رسمي للاعب النصراوي، من أجل الحصول على خدماته لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، بجانب المكافآت.