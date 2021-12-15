يُعاني المدربون الأرجنتينيون الذين تولوا الفريق الكروي الأول بـ النصر، من عدم الفوز في أول ديربي يجمعهم مع الهلال، بعد فترة من توليهم مسؤولية تدريب أصفر العاصمة.

هل يفك مدرب النصر الجديد العقدة ؟

وسبق لـ مدرب أرجنتيني واحد الفوز بأول ديربي له حينما كان مدربًا لـ العالمي، ويطمح المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو في أن يكون ثاني أرجنتيني يحقق الفوز الأول له في أول ديربي ضد الهلال.

ودرّب أصفر العاصمة خلال تاريخه ستة مدربين أرجنتينيين قبل وصول روسو وهم خورخي هابيكر، خوليو أساد، إدغاردو باوزا، غوستافو كوستاس، غوستافو كوينتروس.

وخسر باوزا مباراته الأولى والوحيدة ضد الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد في عام 2009.

أما المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس فرحل سريعًا في 2011 عن قيادة العالمي بعد الخسارة ضد الهلال بثلاثية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين بتلك السنة.

هابيكر أول أرجنتيني يهزم الهلال بأول ديربي له:

ويُعد المدرب الأرجنتيني خورخي هابيكر المدرب الوحيد في تاريخ العالمي من الأرجنتين، الذي يفوز في أول ديربي له ضد الهلال في موسم 2001/ 2002.

يذكر أن ديربي الغد بين كبيري الرياض سيُقام في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت المملكة بدلًا من إقامته في الثامنة من مساء الغد.