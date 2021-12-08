شكلت قرية زمان، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، مفاهيمَ جديدةً في المواءمة بين الماضي والحاضر، إذ احتوت عددًا من العلامات التجارية المعلقة أو المسندة على الجدران والأبواب التاريخية التي تتخذ منها القرية تصميمًا رئيسًا لمناطقها ومرافقها المتعددة.

موفي سينما:

وفي قلب القرية يظهر شعار “موفي سينما” أمام الجدار التراثي لمنطقة سينما الطيبين، في مشهد يوحي بمزج حضارة الأمس بتطور اليوم، ويختصر قصة المكان وتاريخه للأجيال الجديدة من زوار فعاليات المنطقة وبرامجها المتنوعة، كما تشاهد أيضًا علامات محلية، منها مطبخ ومطعم “روشن” المتخصص في الأطباق النجدية الأصيلة بلمسات عصرية حديثة تحاكي المطاعم الكبرى وأدواتها في احترافية العمل وممارسته بأرقى المستويات، وقد أسندت علامته التجارية إلى حائط تاريخي يكتسي حلة التراث والأصالة التي تسكن عادة بيوت الشعر والمتاحف، والمجالس التراثية.

عادات وتقاليد:

وتتميز قرية زمان بجمعها بين عدد من العادات والتقاليد التي وثقتها فترة الستينات والسبعينات في مناطق المملكة ومدنها مع مظاهر التطور التي شهدتها عدد من المجالات، منها السينما.

وتعد قرية زمان واحدةً من مناطق الفعاليات الترفيهية التي يحتضنها موسم الرياض 2021، وتقع في حي غرناطة شمال مدينة الرياض، وتستهدف كافة شرائح المجتمع وفئاته العمرية، العائلات والأطفال والأفراد، وتقدم عدة فعاليات للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى، وبدأت فعالياتها في 3 نوفمبر 2021م، وتجمع كل الأجيال في منطقة تتميز بطابع تراثي على أرضٍ تبلغ مساحتها 65 ألف م2.