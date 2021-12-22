أربك المهاجم السوري عمر السومة حسابات المدير الفني للنادي الأهلي، بيسنيك هاسي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الفيصلي.

إصابة عمر السومة

وأكد الإعلامي عبدالعزيز القرني، أن عمر السومة أجرى اليوم فحوصات طبية على موضع إصابته في العضلة الخلفية وبانتظار النتائج، لافتًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه قد يغيب لمدة أسبوعين.

واستعاد المهاجم السوري عمر السومة جزءًا من مستواه المعهود خلال مباراة الأهلي ضد الفيصلي، ونجح في تسجيل هدف بالوقت القاتل، بعد غياب عن التهديف خلال 4 مباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع برصيد 18 نقطة.