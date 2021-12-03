أصبحت المواطنة عهد الجار الله، والتي تعاني من إعاقة بصرية وحركية، أيقونة للتحدي والعمل والإنجاز.

عهد الجار الله من المؤثرين عبر مواقع التواصل بسبب أعمالها الفنية في مجال الفن التشكيلي رغم إعاقتها.

من معاقة حركياً وفاقدة للبصر إلى قائمة المؤثرين على منصة تويتر..

"عهد الجارالله" تتحدث لسيدتي عن تفاصيل قصتها المُلهمة والتحديات التي واجهتها@Al_ahaad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CwxgNnyuXg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 3, 2021

أسباب الإعاقة

وعن أسباب إعاقتها، قالت: إنها أصيبت بالتهاب النخاع والعصب البصري من 10 سنوات، كان عمرها حينها 16 سنة.

وأضافت لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”، أنها دخلت في غيبوبة لمدة 4 شهور، وأصيبت بالعمى الكلي لمدة سنة وأربع أشهر، وبعدها عاشت على كرسي متحرك”، وحينها قال لها أحد الأطباء الذي كان يتولى علاجها: إنه يجب عليها أن تبحث عن هواية تمارسها حتى تخرج من هذه الحالة النفسية التي كانت تعاينها آنذاك.

أيقونة التحدي

وأضاف عهد الجار الله، أنها اختارت الفن التشكيلي وبدأت تقضي وقتها في هذا العمل حتى باتت أيقونة في التحدي والعمل والإبداع والإنجاز رغم ما تعانيه من إعاقة.