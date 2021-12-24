يبدو أن مسيرة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في طريقها للانتهاء خلال الفترة المقبلة.

المريسل يؤكد رحيل غوميز

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من 4 شهور أعلنتها.. غوميز لن يُكمل عقده مع الهلال هذا الموسم.. ننتظر شهر يناير”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة المريسل، وتوقعوا رحيل غوميز خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أنه تألق كثيرًا مع الهلال، وساهم في تتويجه بالعديد من الألقاب، إلا أن مغادرته لن تكون مؤثرة بشكل كبيرة، خاصة أنه يبلغ 36 عامًا.

ويُعد غوميز من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المواسم الأخيرة، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ضد الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفتح، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.