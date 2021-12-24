يرغب نادي فالنسيا الإسباني، في التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق الكروي الأول في الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لماذا فكّر فالنسيا في ضم نجم الهلال ؟

وذكر موقع Eldesmarque الإسباني أن فالنسيا يفكر في ضم كويلار صاحب الـ29 عامًا، كأحد الخيارات المطروحة لتدعيم خط الوسط للفريق الكروي الأول بالنادي الإسباني.

وما جعل فالنسيا يفكر في كويلار، هو تراجعه عن ضم اللاعب الأوروجوياني ماورو أرامباري لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي خيتافي الإسباني، بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من قبل خيتافي.

إنجازات كويلار مع الزعيم

يذكر أن كويلار كان انضم إلى الهلال في صيف 2019 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي وفاز مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا مرتين ولقب الدوري السعودي مرتين ولقب كأس الملك مرة، والتأهل لـ كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق الفتح غدًا السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.