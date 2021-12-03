أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) رجال.

شروط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة:

وبيّنت الإدارة أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف قوات أمن الحج والعمرة:

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2/ 5/ 1443هـ، وحتى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 1443هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)