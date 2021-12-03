ارتكب البرازيلي فريد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد خطأ قاتلًا بحق زميله، الإسباني دافيد دي خيا حارس اليونايتد كلف فريقه هدفًا لمصلحة آرسنال في المباراة الحالية المقامة بين الفريقين بالجولة الرابعة عشرة في الدوري الإنجليزي.

الهدف في شباك مانشستر يونايتد صحيحًا

ودهس فريد قدم زميله دي خيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية للاعبي آرسنال، أدت لإصابة دي خيا وتركه للمرمى خاليًا مما سمح للاعب إيميل سميث روي بإحراز الهدف الأول لـ آرسنال في شباك اليونايتد الخالية.

لاعبو اليونايتد اعترضوا على احتساب الهدف بعد أن تم إلغاؤه، لكن الإعادة التلفزيونية وتقنية الفيديو أثبتتا أن فريد دهس قدم زميله دي خيا وليس أي لاعب من آرسنال مما يجعل هدف الجانرز صحيحًا.

وقبل المباراة، يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، أما نادي آرسنال فيحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

الفوز يُحسن ترتيب اليونايتد

اليونايتد سيسعى إلى الفوز وإضافة 3 نقاط مهمة لرصيده للوصول إلى المركز السادس في جدول الترتيب، تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب الإنجليزي مايكل كاريك، بينما الفوز يضمن لنادي آرسنال الوصول للنقطة رقم 26 وبالتالي الصعود للمركز الرابع بـ جدول الترتيب.

ويحتل تشيلسي حاليًا الصدارة برصيد 33 نقطة، يليه مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 32 نقطة، أما ليفربول ثالثًا برصيد 31 نقطة وويست هام يونايتد رابعًا برصيد 24 نقطة، آرسنال خامسًا برصيد 23 نقطة، وولفرهامبتون سادسًا برصيد 21 نقطة، برايتون وليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير يتواجدون في المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 19 نقطة لكل فريق، مانشستر يونايتد عاشرًا برصيد 18 نقطة.

وتتواجد أندية برينتفورد وكريستال بالاس وأستون فيلا في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 16 نقطة لكل فريق.

بينما تتواجد أندية إيفرتون وساوثهامبتون وليدز يونايتد في المراكز من 14 إلى 16 بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي المركز السابع عشر، يتواجد نادي واتفورد برصيد 13 نقطة، أما ناديي بيرنلي ونوريتش سيتي في المركزين الـ18 والـ19 برصيد 10 نقاط لكل فريق، ويتواجد نيوكاسل يونايتد أخيرًا في المركز العشرين برصيد سبع نقاط.