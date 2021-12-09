أكمل فريق فياريال الإسباني عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على نادي أتالانتا الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة.

فياريال يتألق في الأراضي الإيطالية

وبدأ النادي الإسباني المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أرنوت جروينفيلد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وظل فريق الغواصات الصفراء، يضغط بكل قوة حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب إيتيان كابوي في الدقيقة الثالثة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الغواصات الصفراء بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، من المباراة أضاف فياريال الهدف الثالث عبر اللاعب جروينفيلد ليكون ثاني أهدافه والثالث لـ الفريق الإسباني في الدقيقة الـ51.

أتالانتا يقلص الفارق ولكن دون جدوى

وتراجع أداء فريق الغواصات الصفراء، مما منح الفرصة لنادي أتالانتا لإحراز هدفين عبر اللاعبين روسلان مالينوفسكي ودوفان زاباتا في الدقيقتين الـ71 والـ80.

وانتهت المباراة بفوز الغواصات الصفراء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليُصبح رصيد الفريق الإسباني بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة ويتأهل رفقة فريق مانشستر يونايتد المتصدر.

يذكر أن فياريال كان تُوج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2020/2021، وذلك بعد أن تفوق في المباراة النهائية على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.