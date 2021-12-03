أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومنظمة الصحة العالمية والسلطات القطرية حملة #ACTogether، اليوم الجمعة، من خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021.

إطلاق الحملة قبل مباراة العراق والبحرين

ونشر حساب الاتحاد الدولي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لإطلاق الحملة في كأس العرب 2021، حيث ظهر قائدا منتخبي العراق والبحرين، أمجد عطوان وسيد محمد جعفر وهما يحملان شعار #ACTogether.

فيفا يطلق حملة #ACTogether

وجاء إطلاق فيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات القطرية لهذه الحملة، بهدف الدعوة إلى العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل ضمان الوصول العادل للقاحات وعلاجات واختبارات فيروس كورونا.

وأضاف فيفا في بيانه: “لا تزال نسبة كبيرة من سكان العالم عرضة للإصابة بالأوبئة والأمراض التي قد تصل خطورتها إلى الوفاة، خاصة في ظل استمرار عدم المساواة في توزيع اللقاحات على العالم”.

وتابع: “تؤكد منظمة الصحة العالمية على ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيص، وذلك بدعم مبادرة الوصول العالمي السريع لأدوات مكافحة كورونا (ACT Accelerator)، والالتزام الصارم بتدابير الصحة العامة”.

ويسعى فيفا لاستغلال منصة كرة القدم خلال كأس العرب ٢٠٢١ من أجل بث سلسلة من مقاطع الفيديو داخل الاستادات وخارجها في المدن المحيطة بها، كما سيُظهر قادة المنتخبات المشاركة دعمهم لهذه الرسالة، وستتحصل اتحاداتهم الأعضاء على أدوات لتشاركها مع أتباعها عبر منصات تواصلها الاجتماعية والرقمية.

وكانت حملة #ACTogether التوعوية قد أطلقت للمرة الأولى خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية في فبراير 2021، ويرمز إعادة تنشيطها هذه المرة إلى استمرار خطر جائحة كورونا.