غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين والوفد المرافق له الرياض، عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداع جلالته في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومندوب عن المراسم الملكية.

أمير قطر:

كما غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له الرياض عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ومندوب عن المراسم الملكية.

ولي عهد الكويت:

كذلك غادر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له الرياض عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومندوب عن المراسم الملكية.

نائب رئيس الوزراء العماني:

كما غادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني والوفد المرافق له الرياض عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداعه مطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ومندوب عن المراسم الملكية.