أسفرت قرعة ملحق الدور الأول من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهة قوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

مواجهات قوية في الملحق

وفشل برشلونة في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 21 عامًا، ليصطدم بفريق نابولي الذي يُقدم مستوى مميزًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وجاءت قرعة الدوري الأوروبي متوازنة لبقية الفرق، حيث يواجه إشبيلية فريق دينامو زغرب، أتالانتا مع أولمبياكوس، لايبزيج وريال سوسيداد، بوروسيا دورتموند ورينجرز، زينيت وريال بيتيس، شيريف تيراسبول وبراغا، وبورتو مع لاتسيو.

نظام قرعة الدوري الأوروبي

وأجريت قرعة الدوري الأوروبي، اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، بحضور 16 فريقًا، 8 فرق تواجد في المركز الثاني بمجموعاتها بالبطولة، و8 أخرى في المركز الثالث بمجموعاتها في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تتأهل 8 فرق من هذا الدور، من خلال خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 الفرق الأخرى التي تصدرت مجموعاتها ضمن الدور الأول.

وستُقام مباريات الذهاب، يوم 17 فبراير المقبل، على أن تُقام مواجهات الإياب في ملحق الدور الأول من البطولة بعد أسبوع واحد من لقاءات الذهاب.