شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 تألقًا لافتًا من المنتخبات على الصعيد الهجومي.

الجولة الأولى الأكثر تسجيلًا للأهداف

وتم تسجيل 22 هدفًا خلال الـ8 مباريات التي تم لعبها في كأس العرب 2021، بمعدل يقترب من 3 أهداف في المواجهة الواحدة، وهو أعلى رقم تهديفي يُسجل ضمن جولة واحدة في تاريخ البطولات العربية.

وأحرز اللاعبون 10 أهداف خلال أحداث الشوط الأول، فيما سُجل 12 هدفًا في الشوط الثاني، وتم إلغاء أكثر من هدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ومنها؛ هدف المغربي وليد أزارو في مرمى المنتخب الفلسطيني.

ويُعد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم هو الأكثر تسجيلًا حتى الآن برصيد 5 أهداف، يليه الجزائر والمغرب برصيد 4 أهداف لكل منهما، كما يُنافس 4 لاعبين على صدارة الهدافين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انطلاقة كأس العرب 2021

وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب 2021، يوم الثلاثاء الماضي، بـ4 مواجهات، وأُقيم حفل افتتاح قبل مباراة قطر والبحرين، بحضور العديد من القادة العرب ونجوم الكرة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مثّل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، المملكة في حفل افتتاح كأس العرب 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).