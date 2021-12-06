أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الاثنين عن إصابة اللاعب مهند خيرالله بـ فيروس كورونا وغيابه عن مباراة منتخب الأردن ضد فلسطين غدًا الثلاثاء في بطولة كأس العرب.

لاعب منتخب الأردن ملتزم بالعزل 10 أيام

وأكد الاتحاد الأردني على أن خيرالله سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، مع خضوع بقية عناصر المنتخب مجددًا لفحص كورونا مساء اليوم الاثنين، للاطمئنان على سلامة الفريق.

وبات المنتخب يفتقد خدمات كل من بهاء فيصل، محمد الدميري، وخيرالله بسبب الإصابة، إلى جانب إحسان حداد للإيقاف، مع عدم تأكد جاهزية أحمد ثائر وأحمد سريوة ويزن النعيمات حتى الآن، بانتظار التدريب الرئيسي للنشامى مساء اليوم استعدادًا للقاء فلسطين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

ثاني حالة إصابة بـ فيروس كورونا بـ منتخب الأردن

وكان لاعب المنتخب أنس العوضات قد تعرض قبل انطلاق البطولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليخضع مباشرة للعزل، مع استدعاء محمد أبو زريق “شرارة” بديلًا له في القائمة النهائية للبطولة.