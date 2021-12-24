سيغيب 4 لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، غدًا السبت في مباراة الهلال، وذلك بعدما أعلن النادي قبل قليل عن إصابتهم بفيروس كورونا، قبل مواجهة الزعيم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المصابون بـ كورونا:

وأُصيب كل من المغربي مروان سعدان وقاسم لاجامي وصالح النشمي وحسن الحبيب بفيروس كورونا.

غيابات الفتح كاملة عن مباراة الهلال:

فيما يفتقد الفريق لخدمات المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى مدرب الفريق يانييك فيريرا و مدير الفريق أحمد الغوينم والإداري أحمد المبارك.

الجدير بالذكر بأن المدير الفني للفريق استدعى عددًا من لاعبي فئة الشباب بالنادي لتعويض الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها الفريق قبل مواجهة الهلال.