كشف المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي عن طريقة معرفة صلاحية المسكن للسكن وتوافقه مع الكود السعودي.

فيديو | كيف يتأكد الشخص قبل شراءه منزلا من أنه صالح للسكن؟

المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5Zka4OBdSf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021

اختبارات معينة:

وأوضح الدلبحي خلال حواره إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية: أنه يمكن اختبار جودة السكن، من خلال اختبارات معينة تجرى في مختبرات مختصة، كذلك يمكن قياس قوة الخرسانة بآلات اختبار معينة.

محاكاة:

وتابع: كذلك يمكن عمل قياس المحاكاة بالأشعة الصوتية لمعرفة كمية الحديد الموجودة في المبنى أو المنشأة، مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال هذه الاختبارات معرفة هل المنشأة مطابقة للمعايير وكود البناء السعودي.