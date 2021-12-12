طالبت جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بسرعة التحرك وضم مهاجم قوي يحمل مواصفات البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الزعيم السابق، وذلك بسبب تراجع المعدل التهديفي للفرنسي بافيتيمبي جوميز إضافة لهبوط مستوى المالي موسى ماريجا.

رحيل إدواردو أثر بالسلب على الهلال

وأكدت جماهير الأزرق عبر “تويتر” أنه ومنذ رحيل إدواردو في عام 2020، لم ينجح بطل آسيا في استقطاب مهاجم قوي في إمكانياته، يساهم في زيادة المعدل التهديفي للفريق.

وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي عيد الثقيل في حديثه لـ برنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية : ” يجب أن يكون التغيير في الزعيم للأفضل، ويجب التعاقد مع صفقات قوية للفريق تحسن من مستواه حتى لا يتكرر نفس الخطأ برحيل جيوفينكو وإدواردو وعدم وجود بديل لهما”.

الزعيم فقد 4 نقاط

وفقد الزعيم 4 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين له بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل مع أبها والفيحاء، ليصبح رصيده 21 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وطلبت الجماهير من إدارة فهد بن نافل التحرك وضم مهاجم قوي بسبب تراجع مستوى كل من الفرنسي بافيتيمبي جوميز والمالي موسى ماريجا بالفترة الأخيرة.