مازح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الصحفيين الذين احتشدوا أثناء لقائه مع نظيرته البريطانية، ليز تروس.
واحتشد الصحفيون مطولًا للالتقاط الصور للوزيرين، وقال الوزير الروسي، مازحًا: “لا أنوي البقاء هنا لنرقص.. اخرجوا”.
مازح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الصحفيين الذين احتشدوا أثناء لقائه مع نظيرته البريطانية، ليز تروس.
واحتشد الصحفيون مطولًا للالتقاط الصور للوزيرين، وقال الوزير الروسي، مازحًا: “لا أنوي البقاء هنا لنرقص.. اخرجوا”.
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