مازح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الصحفيين الذين احتشدوا أثناء لقائه مع نظيرته البريطانية، ليز تروس.

واحتشد الصحفيون مطولًا للالتقاط الصور للوزيرين، وقال الوزير الروسي، مازحًا: “لا أنوي البقاء هنا لنرقص.. اخرجوا”.