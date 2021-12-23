كشفت تقارير إعلامية عن أن لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدمت بشكوى ضد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، بسبب تصريحاته عن الحكم خالد الصلوي الذي أدار مباراة الاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان العفالق تحدث بعد مباراة الاتحاد والنموذجي قائلًا: إن الحكم خالد الصلوي تفنن في استفزاز لاعبي النموذجي مع احتسابه ركلة جزاء بدون العودة لـ تقنية الفيديو.

ماذا قال رئيس الفتح ؟

وكشف برنامج ملعب SBC المذاع على قناة SBC أن لجنة الحكام قامت برفع شكوى ضد سعد العفالق بناءً على تصريحاته.

وكان الناقد الرياضي محمد الشيخ تحدث عن العفالق قائلًا: “سعد العفالق رئيس النموذجي ستكون له عقوبة، بسبب اتهامه للحكم خالد الصلوي بتعمد الاستفزاز ودخوله المباراة وهو ينحاز لطرف دون الآخر”.

الاتحاد فاز بشق الأنفس:

وكان الاتحاد هزم النموذجي، بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل لـ الاتحاد كل من رومارينيو هدفين وبرونو هنريكي هدفًا، بينما سجل لـ الفتح المغربي مراد باتنا هدفين.