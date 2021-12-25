يترقب جمهور الكرة السعودية ، مباراة الهلال ضد الفتح غدًا السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمر الفتح بظروف استثنائية وصعبة، وذلك بعدما أعلن اليوم الجمعة عن إصابة 4 من لاعبي الفريق الكروي الأول، قبل مواجهة الهلال.

وأُصيب كل من المغربي مروان سعدان وقاسم لاجامي وصالح النشمي وحسن الحبيب بفيروس كورونا.

لماذا لا يُمكن التأجيل ؟

وقال الناقد الرياضي ماجد الفهمي متحدثًا لـ برنامج “أكشن مع وليد”: إنه لا يمكن تأجيل مباراة الهلال ضد الفتح، لعدم وجود 13 لاعبًا مصابًا بـ كورونا من قبل لاعبي الفتح، مضيفًا أن قائمة أي فريق بها 30 لاعبًا، ومشيرًا إلى أن النموذجي لا يُعاني من ظروف قهرية تؤدي لتأجيل مباراته مع الهلال.

ويفتقد الفتح، لخدمات المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى مدرب الفريق يانييك فيريرا و مدير الفريق أحمد الغوينم والإداري أحمد المبارك.

الجدير بالذكر بأن المدير الفني للفريق استدعى عددًا من لاعبي فئة الشباب بالنادي لتعويض الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها الفريق قبل مواجهة الهلال.

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح:

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع لمواجهة الفتح مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، حمد اليامي، محمد جحفلي، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

وسيغيب اللاعب سلمان الفرج عن صفوف الزعيم غدًا بسبب الإصابة.