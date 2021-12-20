كشف النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو سبب تراجع مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، واعدًا الجماهير بتقديم الأفضل.

لوسيانو فييتو يكشف سر تألقه:

ولفت لوسيانو فييتو إلى أن سبب تراجع مستواه مؤخرًا هو تكتيك المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، مضيفًا خلال تصريحاته للقنوات الناقلة: “إذا لعبت في مركزي المعتاد خلف المهاجم، أقدم أكثر بالمباراة”.

وتابع لوسيانو فييتو الذي تألق بشكل لافت خلال مباراة الهلال ضد الرائد اليوم، قائلًا: “أعد الجماهير بتقديم مستوى أفضل في الفترة القادمة، في آخر مباراتين لم نظهر بالمستوى المأمول، لذلك عدنا اليوم مع حافز أكبر لتقديم مباراة أفضل”.

الهلال إلى ربع النهائي:

ولعب الهلال ضد الرائد على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفائز من مواجهة النصر ضد الاتفاق، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.