حقق الألماني سيرجي جنابري، لاعب فريق بايرن ميونخ، ليلة تاريخية، أمس الثلاثاء في الدوري الألماني، وذلك بعد أن شارك في فوز البايرن على نادي شتوتجارت بخماسية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري.

المرة الثانية لـ جنابري في مسيرته:

ونجح جنابري في تسجيل 3 أهداف “هاتريك” وصناعة هدفين أحرزهما المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات فإن جنابري ساهم في خمسة أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية في مسيرته.

وكانت أول مرة لـ جنابري مع بايرن ميونخ في أكتوبر من عام 2019 وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث فاز البايرن على توتنهام في إنجلترا بسباعية مقابل هدفين، سجل جنابري منها 4 أهداف للبايرن وصنع هدفًا.

وشهدت مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت إصابة اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان أمس، وتم إشراك اللاعب الألماني ليروي ساني بدلًا منه.

وأصبح بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني حاليًّا يُعاني من غياب 4 من لاعبيه وهم “كومان، مارسيل سابيتزر، كورينتينو توليسون ليون جورتسيكا”.

موعد المباراة المقبلة لـ بايرن ميونخ في الدوري الألماني:

سيواجه بايرن ميونخ فريق فولفسبورج في الجولة السابعة عشرة من “البوندزليجا” حيث تُقام المباراة بعد غد الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ سيواجه فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.