صعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على فريق بيرنلي بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

وشهد الشوط الأول تسجيل 4 أهداف من الفريقين، حيث بدأ اليونايتد المباراة ضاغطًا بقوة ليسجل الهدف الأول من تصويبة قوية عبر اللاعب الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثامنة، ثم سجل اللاعب بن ميي الهدف الثاني لليونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة والعشرين.

ووسط تراجع فريق بيرنلي، أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لـ اليونايتد في الشباك الخالية بعدما ارتدت الكرة من العارضة، إثر تصويبة مكتوميناي في الدقيقة الـ36.

ونجح الإنجليزي آرون لينون في تقليص الفارق لـ بيرنلي في الدقيقة الـ38.

كافاني يُهدر فرصة الهدف الرابع

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر الأوروجوياني إدينسون كافاني فرصة إضافة الهدف الرابع لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ69 بعد تمريرة متقنة من كريستيانو رونالدو.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز 31 نقطة بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل كريستيانو رونالدو حتى الآن 14 هدفًا في مختلف المسابقات مع مان يونايتد.