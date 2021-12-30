انفرد الفريق الكروي الأول بنادي مان سيتي بـ صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوز صعب على فريق برينتفورد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

ملخص مباراة مان سيتي وبرينتفورد:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي متواصل من قبل لاعبي مانشستر سيتي أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب فيل فودين في الدقيقة الـ15 بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

ولم ينجح السيتي في إضافة الهدف الثاني في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

إلغاء هدف ثاني لـ مانشستر سيتي:

وفي الشوط الثاني، سجل فريق مانشستر سيتي هدفًا عبر مدافعه الإسباني إيمريك لابورت لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاءه بداعي وجود تسلل على لابورت.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز مان سيتي بهدف دون رد.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 50 نقطة في المركز الأول ومبتعدًا بـ صدارة الدوري الإنجليزي وبفارق 8 نقاط عن نادي تشيلسي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

يذكر أن فريق مان سيتي سيواجه، فريق آرسنال بعد غد السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بينما يواجه برينتفورد فريق أستون فيلا الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين.