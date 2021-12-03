حسم نادي مانشستر يونايتد قمة الجولة الرابعة عشرة في الدوري الإنجليزي، بالفوز على فريق آرسنال بثلاثية مقابل هدفين.

دهس فريد يُكلف مانشستر يونايتد هدفًا

وكان الشوط الأول بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي آرسنال أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب إيميل روي سميث في الدقيقة الـ13 في شباك اليونايتد الخالية بعد إصابة الحارس الإسباني دي خيا.

ودهس فريد قدم زميله دي خيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية للاعبي آرسنال، أدت لإصابة دي خيا وتركه للمرمى خاليًا مما سمح للاعب إيميل سميث روي بإحراز الهدف الأول لـ آرسنال في شباك اليونايتد الخالية.

لاعبو اليونايتد اعترضوا على احتساب الهدف بعد أن تم إلغاؤه، لكن الإعادة التلفزيونية وتقنية الفيديو أثبتتا أن فريد دهس قدم زميله دي خيا وليس أي لاعب من آرسنال مما يجعل هدف الجانرز صحيحًا.

وعوض فريد خطأه مع دي خيا، فصنع هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد الذي أحرزه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول.

رونالدو يُنقذ اليونايتد بهدفين

وفي الشوط الثاني، انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو تهديفيًا ليسجل ثاني أهداف اليونايتد بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ53.

آرسنال احتاج لدقيقة ليسجل الهدف الثاني وهدف التعادل عبر اللاعب مارتن أوديجارد.

أراد البرازيلي فريد أن يكون نجم المباراة، فتسبب في ركلة جزاء لـ مان يونايتد سددها رونالدو بنجاح ليضيف ثاني أهدافه والثالث لليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز 21 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.