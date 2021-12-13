وجه سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر نقدًا شديدًا إلى البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

لماذا انتقد متحدث النصر السابق جارديم ؟

وتحدث الصرامي لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: ” مدرب الهلال يختلق الحجج الواهية للهرب من مسؤولية النتائج المتراجعة لـ الهلال، وعدم قدرته على الوصول لمرمى الخصوم”.

وأضاف الصرامي: “نسمع لغة هلالية غريبة تستنكر تكتل المنافسين أمام مرماهم ولعبهم بطريقة دفاعيه لحماية مرماهم، ما هذا الذي يُقال؟ هذا حق تلك الأندية المشروع، أبسط حقوقها هو الدفاع عن مرماها، ما دخل الهلال في طريقة لعب المنافسين؟ الهلال سنحت له ركلة جزاء أمام الحزم في الدقيقة الـ96 ولم تكن صحيحة وضاعت! تلك لغة جديدة وغريبة، كأنها دعوة للفرق الأخرى أن تفتح مرماها”.

كلام غير مقنع من جارديم !

وتابع متحدث النصر السابق: “جارديم أول من قال ذلك، قال إن مشكلة الهلال وتواضع نتائجه أمام الفرق الصغيرة سببها أنهم يتكتلون أمام مرماهم، ما الذي تريده يا جارديم؟ هل نطلب من الأندية أن تلعب ضد الهلال بـ5 لاعبين حتى تُسجل 30 أو 40 هدفًا ونستمتع بفيلم هندي جديد؟”.