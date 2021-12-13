يبدو أن النجم محمد السهلاوي في طريقه للعودة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة الحزم.

محمد السهلاوي في طريقه إلى الحزم:

وأكد الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد السهلاوي اتفق رسميًّا على الانضمام إلى صفوف فريق الحزم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كما نشر الصحافي نواف التميمي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة متداولة للنجم محمد السهلاوي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة حتى الآن.

وانضم السهلاوي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي معيذر القطري في صيف 2021، قبل أن يعلن رحيله عن صفوفه رسميًّا قبل بضعة أيام، ولكنه لم يكشف عن وجهته الجديدة.

مسيرة من التألق:

وسجل السهلاوي أكثر من 110 هدف خلال مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في التتويج بـ4 بطولات، وهي لقب الدوري 3 مرات أعوام 2014، و2015 و2019، بالإضافة إلى كأس ولي العهد في 2014.

وعلى الصعيد الدولي، خاض السهلاوي صاحب الـ34 عامًا، 42 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، بجانب مشاركته في كأس العالم 2018.