شهدت أستراليا، إحدى أكثر دول العالم إغلاقاً في زمن فيروس كورونا، كارثة خطيرة تمثلت بأخطاء كبيرة في فحوصات “كوفيد-19″، حيث أرسل مختبر فحوصات في أستراليا نتائج فحص كورونا، سلبية النتيجة، وهي في الأصل إيجابية، إلى 400 شخص في يوم عيد الميلاد، السبت.

وأرسل مستشفى سانت فينسينت بمدينة سيدني، النتائج الخاطئة مساء يوم 25 ديسمبر عبر رسالة نصية، وتم تصحيحها في صباح اليوم التالي.

التحقيق في الأمر

وقال المدير الطبي للمختبر إن تحقيقاً في الأمر جرى منذ ذلك الحين، من قبل فريق الاستجابة للطوارئ، ويُعتقد أن الخلط ناتج عن زيادة الضغوط لمعالجة حجم كبير من الاختبارات، ومن المحتمل أن يتسبب هذا الخطأ بخطر كبير للآلاف، الذين قرروا زيارة العائلة والأصدقاء خلال ليلة الميلاد، استناداً على نتيجة الفحص، مما قد ينشر متحور أوميكرون بشكل أكبر في البلاد.

تسجيل آلاف الإصابات

وتم تسجيل ما يقرب من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أستراليا يوم السبت، وسط زيادة قياسية في الاختبارات الإيجابية في البلاد، وتم العثور على غالبية الحالات في نيو ساوث ويلز، حيث يقع مستشفى سانت فينسنت.