أكد المختص بالحياة البرية، مسفر الحلافي، أن الذئب لا يسعى لمهاجمة الإنسان لأنه العدو الأول له فيتجنب مهاجمته.

من واقع رصد لحياة الذئاب..

مسفر الحلافي (ملاعب الذيب): الذئب لا يسعى لمهاجمة الإنسان إلا في هذه الحالة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kxAloJ7456

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 30, 2021

حالة واحدة:

وتابع الحلافي خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الذئب لو كان مسعورًا أو تعرض لإصابة فهو يهاجم الإنسان في هذه الحالة.

صحراء المملكة:

ولفت المختص إلى أن الأنظمة البيئية الصادرة مؤخرًا كانت مُنتظرة من أجل حماية بعض الحيوانات من الانقراض، مشددًا على أن صحراء المملكة بها كثير من الكائنات والحيوانات النادرة، وهناك سلاحف وسط الجبال.