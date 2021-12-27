أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرتغالي جوزيه جوميز، أن الشباب من أفضل الفرق ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مدرب التعاون يشيد بمستوى الشباب:

وقال جوزيه جوميز خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “الشباب من أفضل الفرق في الموسم الجاري، لعبنا معهم بشكل جيد ووجدنا فرص كان يمكن أن تترجم إلى أهداف”.

وتابع مدرب التعاون تصريحاته قائلًا: “أدينا شوطًا أول جيدًا؛ لكن في الشوط الثاني لم تكن لدينا الطاقة اللازمة لمجاراة الشباب وهي نتيجة عادلة وفقًا لمجريات الشوط الثاني”.

وشدد جوزيه جوميز على أنه لا يخشى من ترتيب التعاون المتأخر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتابع: “الفوز في مباراتين يحسن وضعنا في سلم ترتيب المسابقة؛ لكن ذلك يتطلب بذل جهد أكبر”.

الشباب يفوز بثلاثية:

ولعب الشباب ضد التعاون اليوم في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 28 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 11 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير.