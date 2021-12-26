يُعاني الفريق الكروي الأول بنادي النصر من عدم قدرته على الفوز على المدرب الروماني جالكا الذي يتولى الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الحزم.

جالكا لا يعرف الخسارة أمام النصر

ولم ينجح العالمي في الفوز على جالكا عندما كان الأخير مدربًا لفريقي التعاون والفيحاء من قبل.

ونجح المدرب الروماني في الفوز على النصر بالدور الأول لـ موسم 2016/2017 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حينما كان مدربًا لـ التعاون.

وبموسم 2017/2018 تعادل جالكا مع العالمي حينما كان مدربًا للفيحاء في الدور الأول من الدوري السعودي حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتولى جالكا تدريب الحزم خلفًا للمدرب البرتغالي المُقال هيلدر وقاد أول لقاء للفريق ضد الباطن في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تأهل الباطن إلى دور الثمانية.

غيابات العالمي أمام الحزم

وفي سياق آخر، سيغيب عن العالمي في مباراة الحزم كل من البرازيلي تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالرحمن العبيد وعبدالفتاح عسيري.

ويسعى النصر إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 23 والصعود إلى المركز الرابع بـ جدول الترتيب للمنافسة على مقعد آسيوي ولقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وكان المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو نجح في قيادة أصفر العاصمة للفوز على الهلال في ديربي الرياض بـ الدوري ثم التأهل لربع نهائي كأس الملك.

ويتواجد أصفر العاصمة حاليًا في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.