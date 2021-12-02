تحدث مدرب المنتخب العراقي بيتروفيتش عن الانتقادات الموجهة له بعد الأداء الذي يقدمه منتخب بلاده في بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم مجيبًا عن كونه لا يشعر بالضغوط التي يقولها الإعلام العراقي.

الضغوطات الموجهة من إعلام العراق

وقال بيتروفيتش عن الضغوطات التي يتحدث فيها الإعلام العراقي: “أنا لا أشعر بأي ضغوط من الإعلام، طبيعي أنا لا أتكلم العربية، بعض الوقت يرسلون لي الحديث لكن الأفضل عدم قراءة أي شيء ومن الآن لا أرغب بقراءة أي شيء”.

وأكمل حديثه قائلًا: “لقد وعدت أن أبذل قصارى جهدي للعراق، هل تظنون أنني لا أريد لعب كأس العالم، نعم لعبت كأس العالم من قبل، وبالفعل أريد لعب كاس العالم مرة أخرى”.

دفاعه عن اللاعبين

ودافع بيتروفيتش عن اختيارته للاعبي المنتخب العراقي قائلًا: “الضغوطات دائمًا موجودة كمدرب، ولا أشعر بها، وإن عملنا معًا كفريق، وإنني في الطريق الصحيح سأشعر بالراحة”.

يذكر أن العراق تعادل مع عمان ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العرب المقامة في قطر بهدف لكل فريق، ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة البحرين غدًا الجمعة في تمام الواحدة بتوقيت السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات.