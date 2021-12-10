يسعى مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، حسين عموتة لمواصلة التألق هجوميًا خلال مباراته المقبلة ضد الجزائر.

أسود الأطلس يواجه الجزائر

ونجح أسود الأطلس في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، فيما احتل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد الجزائر، مساء يوم غد السبت، على استاد الثمامة، على أن يواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من لقاء قطر والإمارات.

خيارات هجومية متعددة لمدرب المغرب

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إلى أن حسين عموتة يمتلك العديد من الخيارات الهجومية في مباراة الجزائر المرتقبة، مؤكدًا وجود منافسة قوية بين 3 لاعبين.

وذكر فيفا في تقريره: “يفاضل المدرب حسين عموتة بين ثلاثة لاعبين لقيادة هجوم المغرب، ويتعلق الأمر بسفيان رحيمي، وليد أزارو وكريم البركاوي، فسبق لوليد أزارو أن دخل في الشوط الثاني أمام فلسطين، وشارك كأساسي أمام الأردن لكنه لم يسجل حتى الآن”.

وتابع: “أما سفيان رحيمي شارك كأساسي فقط في اللقاء الأخير أمام السعودية وسجل هدف الفوز.. وبخصوص كريم البركاوي، شارك كأساسي أمام فلسطين، وتعرض لإصابة على مستوى الرأس وغادر الملعب، ليغيب عن لقاء المغرب والأردن ويعود أمام السعودية، وكان سببًا في حصول بلاده على ركلة الجزاء التي سجلها رحيمي.. أما في قلب الدفاع فمن المنتظر أن يشارك أشرف داري رفقة بدر بانون”.