ظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، ليكون أبرز المرشحين لنيل اللقب.

منتخب المغرب يخطف الأنظار

وظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز على الصعيد الهجومي، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، ليكون الأكثر تهديفًا في مرحلة المجموعات، كما أنه الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في كأس العرب 2021.

وتُعد الصلابة الدفاعية أحد أبرز سمات أسود الأطلس خلال المرحلة الماضية، حيث إنه استقبل هدفًا واحدًا خلال مبارياته الست ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ليُكمل مسلسل تألقه في كأس العرب.

وحصل منتخب المغرب الأول لكرة القدم على 28 ركلة ركنية في مرحلة المجموعات، 16 منها في مواجهة الأردن التي حسمها برباعية دون رد، كما أنه الأكثر تسديدًا على المرمى في كأس العرب برصيد 78 تسديدة.

المغرب تصطدم بالجزائر

ونجح أسود الأطلس في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، فيما احتل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد الجزائر، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الثمامة، على أن يواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من لقاء قطر والإمارات.