كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول، في الهلال أنه عاقب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق بالغياب عن مباريات الزعيم لمدة 10 أيام.

متى يعود ماثيوس بيريرا لتدريبات الهلال ؟

وكان بيريرا دخل في مشادة كلامية مع جارديم، خلال مباراة الزعيم أمام النصر يوم الخميس قبل الماضي في دوري المحترفين، وذلك أثناء استبداله في ديربي الرياض.

وتحدث جارديم بعد مباراة الفتح اليوم قائلًا: “بيريرا معاقب لمدة 10 أيام، سيعود لتدريبات الفريق بعد غدًا”.

جارديم المسؤول الأول عن الخسارة:

وأضاف جارديم: “أنا المسؤول عن الخسارة أمام الفتح، وإهدارنا للفرص المحققة بالإضافة إلى ضعف الأداء الدفاعي كان سبب الخسارة اليوم”.

وتابع مدرب الهلال: “صحيح أنه غاب عنا مجموعة كبيرة من اللاعبين لكن هذا ليس عذرًا”.