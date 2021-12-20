واصل الدفاع المدني في حفر الباطن المتابعة الميدانية للحالة المناخية في المحافظة، وسط جاهزية تامة لأي حالات طارئة.

جاهزية المدني:

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر صورًا تبين جاهزية المدني في المحافظة واستعدادات مواجهة أي حالات مناخية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وسماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز– علقان).