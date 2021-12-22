يشكل التفاعل مع موسم الرياض 2021، دافعًا لعلامات تجارية محلية لإبراز قدراتها على مجاراة ذائقة الزوار، وقد ذاعت شهرة مقهى “إكسير البن” كمقهى يوفر مذاقات من محاصيل حبوب البنّ العالمية، تزامنًا مع وجوده في منطقة “نبض الرياض”، إحدى مناطق الموسم الترفيهية، مما جعله يفرد مساحة أكبر للقهوة السعودية، لتحمل الزوار بدرجاتها وألوانها في رحلة حول المملكة.

فعاليات نبض الرياض التراثية

وتعزز منطقة “نبض الرياض” من حضور القهوة السعودية، من خلال جلسات تراثية تتيح للزوار الاستمتاع بها مع منتوجات شعبية وفلكلورية، يتوسطها مسرح تؤدي فيه المواهب المحلية أعذب الألحان وأشهر الأغنيات التي تبهج الزوار في ساحة “الصفاة” الشهيرة.

ويتيح مقهى “إكسير البن” للزوار الاستمتاع بالقهوة مع المصابيب والحنيني والقشد والمحلّى والمعمول، فيما تُقدم منتجات القهوة بخمسة أنواع، تشمل: النجدية والجنوبية والشمالية والشرقية والغربية، التي تعزز من تجربة الزوار الذين تتنوع اختياراتهم في اكتشاف مزيج يتناسب مع الأجواء الكرنفالية التي تعيشها “نبض الرياض”.

جلسات مطرزة على الطريقة التراثية

ومن خلال 22 جلسة مطرّزة على الطريقة التراثية، يجلس الزوار على أطراف الساحة، فيما يستمتعون بإطلالة على العروض ثلاثية الأبعاد التي تُقدم على الجداريات، كما يمكنهم الاستمتاع بالأداء المسرحي للمواهب الصاعدة التي تطربهم بألحان خالدة من الذاكرة المحلية.

وتُبرز منطقة “نبض الرياض” من موقعها وسط الرياض القديمة الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة وتحتفي بهما، عبر عروض موسيقية شعبية، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، إلى جانب عروض مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق المملكة منذ بداية تأسيس الدولة، ومحاكاتها على جدران قصر المصمك.