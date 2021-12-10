تنتظر الجماهير مباراة مصر والأردن في بطولة كأس العرب 2021، وسط طموحات بظهور اللاعبين بمستوى مميز.

مصر والأردن يتواجهان للمرة الثالثة

وتُعد مباراة مصر والأردن المرتقبة هي الثالثة بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العرب، ويطمح كل منهما تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النصف نهائي بعد سنوات طويلة من الغياب.

وسبق أن لعب المنتخبين في كأس العرب عام 1988، ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز، وأنهى البطولة في المركز الثالث، فيما خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 على مواجهتهما في مرحلة المجموعات بنسخة 1992.

موعد المباراة في كأس العرب

وتُقام مصر والأردن، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، في المباراة التي سيحتضنها استاد الجنوب في الدوحة.

وصعدت مصر بعد تصدر المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب برصيد 7 نقاط، متفوقة على الجزائر باللعب النظيف، فيما تأهل منتخب الأردن الأول لكرة القدم إلى ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة بـ6 نقاط.