أكد خالد المبيض مطور عقاري، أن احتكار العقار هو مصطلح خاطئ، مضيفًا أن العقار السلعة الوحيدة التي من الصعب احتكارها من قبل مجموعة معينة، لأن حجمها كبير جدًا وحجم الملاك لها أو شريحة الملاك لهذه العقارات كبيرة جدًا.

وأضاف المبيض لبرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أنه حتى لو وجد احتكاري فهو سلوك عام وليس مجموعة يقومون بالاحتكار.

سلوك ملاك العقارات

وأوضح أن السلوك العام يعني أن تقوم به مجموعة من المواطنين من ملاك العقارات عندما يكون هناك تريند أو اتجاه صاعد لتوقعات أسعار العقارات، وبالتالي يكون هناك إحجام عن التخلص من هذه العقارات.