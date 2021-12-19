قتل ثمانية أطفال بمنطقة الطويبية غرب العاصمة الليبية طرابلس؛ جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، كما أصيب آخرون حالاتهم خطيرة ومتوسطة.

الأطفال من عائلة واحدة:

وقالت صفحة وفيات بنغازي: إن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني.

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها عبر “فيسبوك” صورًا من تشييع جثامين الأطفال الذي شارك فيه عدد من القيادات الأمنية، ومنهم مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وضباط وضباط الصف بالمديرية.