انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب الإمارات ضد سوريا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بتحقيق الأبيض لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

منتخب الإمارات يتقدم بثنائية مبكرًا:

وبدأت مباراة منتخب الإمارات ضد سوريا التي أُقيمت على ملعب “974” بشكل سريع، ونجح كايو كانيدا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 24 دقيقة فقط.

وجاء هدف كايو من رأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، ومنح الهدف المبكر أفضلية للأبيض، لينجح علي صالح في تعزيز تقدم منتخب بلاده بهدف ثان عند الدقيقة 30 بتسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول بتأخر سوريا بثنائية.

سوريا تقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح نجم منتخب سوريا، محمد العنز في هز الشباك عند الدقيقة 60 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واشتعلت الدقائق المتبقية، حيث ضغط اللاعبون أملًا في إحراز هدف جديد، لتسهيل مهمته في خطف النقاط، إلا أن محاولاتهم لهز الشباك، لتنتهي مباراة منتخب الإمارات ضد سوريا بفوز الأبيض بنتيجة 2/ 1.