عُقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة بين منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فلسطين ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021.

منتخب السعودية يرتدي الزي الأبيض

ولفت حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم الاتفاق على ارتداء الأخضر للزي الأبيض في مباراته المقبلة ضد فلسطين.

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة فلسطين، مساء يوم غد السبت، على استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

يُقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم أداء مميزًا ضد فلسطين، ما يمنح لاعبي الأخضر دفعة معنوية لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة الغد، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في كأس العرب

ويتصدر منتخب المغرب الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأردن، ثم الأخضر في المركز الثالث بدون رصيد، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب.