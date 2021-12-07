انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 بتقدم أسود الأطلس بهدف دون رد.

منتخب المغرب يتقدم بالوقت القاتل



وبدأت مباراة السعودية ضد المغرب المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، وأطلق تركي العمار تسديدة سهلة عند الدقيقة السادسة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يضغط أسود الأطلس بقوة بحثًا عن هز الشباك.

واعتمد منتخب المغرب الأول لكرة القدم على التسديدات عن طريق أيمن الحسوني وسفيان رحيمي وكريم البركاوي، وسط دفاع قوي من الأخضر، كما ظهر اللاعب تركي العمار في أكثر من محاولة.

وحصل أسود الأطلس على ركلة جزاء في الوقت القاتل، سددها كريم البركاوي بنجاح عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد منتخب المغرب بتأخر الأخضر بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة قبل مباريات اليوم

وقبل مباريات اليوم، يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الأردن، ثم الأخضر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة أيضًا.

وضمن أسود الأطلس التأهل رسميًا إلى منافسات الدور التالي من كأس العرب 2021 قبل مباراة السعودية ضد المغرب اليوم، فيما يملك الـ3 منتخبات الأخرى حظوظ للصعود، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).