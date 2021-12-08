يسعى حارس مرمى الاتفاق، رايس مبولحي لمواصلة تألقه مع منتخب بلاده الجزائر في مباراة المغرب المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021.

مبولحي الاستثناء بين لاعبي الجزائر والمغرب

ويُعد رايس مبولحي الوحيد بين لاعبي منتخبي الجزائر والمغرب الذي شارك المواجهة السابقة بينهما ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2012، وكان مدرب محاربي الصحراء الحالي، مجيد بوقرة قد تواجد أيضًا.

وشارك مبولحي في مباراة الجزائر والمغرب التي أُقيمت على ملعب “مراكش الكبير” عام 2011، وانتهت بفوز أسود الأطلس برباعية دون رد، قبل أن يفوز محاربو الصحراء بهدف نظيف في عنابة.

مواجهة إفريقية في كأس العرب

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، فيما احتلت الجزائر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد الجزائر، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الثمامة، على أن يواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من لقاء قطر والإمارات.