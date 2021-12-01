حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على طمأنة الجماهير المصرية بشأن الحالة الصحية للاعب حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس في مباراة لبنان عصر اليوم الأربعاء في بطولة كأس العرب.

حمدي فتحي بخير

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مقتضب عبر “تويتر” : ” حمدي فتحي بخير”.

وكان اللاعب أُصيب في رأسه ليتم استبداله في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول، والدفع باللاعب مهند لاشين بدلًا منه.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة، سيواجه منتخب السودان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لـ بطولة كأس العرب يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ملخص مباراة منتخب مصر ضد لبنان

ونجح منتخب الفراعنة في الفوز على منتخب لبنان بهدف دون رد اليوم، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الشوط الأول فرصًا بالجملة ضاعت من منتخب مصر عبر مصطفى فتحي وأحمد حجازي ومحمد شريف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الفراعنة الضغط وسط دفاع قوي من لبنان، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، سددها محمد مجدي أفشة بنجاح، ليمنح منتخب مصر التقدم عند الدقيقة 70.

وتراجع أداء الفراعنة نسبيًا بعد الهدف، واستغل محمد شريف خطأ مدافع لبنان في استلام كرة طولية، إلا أن زميله تصدى لها وأبعدها، ولعب أحمد رفعت عرضية، ولكن دفاع منتخب لبنان أبعدها.

وخيم الهدوء على الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، ولم تشهد خطورة على المرميين، لتنتهي مباراة منتخب مصر ضد لبنان بتحقيق الفراعنة لفوز هام في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس العرب 2021.